EL: Tottenham gegen WAC heute ab 18 Uhr LIVE

Der WAC hat die Chance auf den Aufstieg ins Europa-League-Achtelfinale schon vor dem Rückspiel der Runde der letzten 32 so gut wie verspielt. Nach dem Hinspiel-1:4 in Budapest müsste beim heutigen Gastspiel beim englischen Premier-League-Klub Tottenham ein echtes Fußballwunder passieren. „Ich sehe es als Bonusspiel, in dem wir den WAC und den österreichischen Fußball gegen einen prominenten Gegner gut vertreten wollen“, sagte WAC-Trainer Ferdinand Feldhofer. Anpfiff ist um 18 Uhr, wir berichten live (siehe Ticker unten).