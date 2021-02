„Wunderschön!“ Jose Mourinho lobt Fallrückzieher

Es war in der 10. Minute: Die Spurs von Star-Trainer Jose Mourinho kombinieren sich gekonnt bis in Hälfte der Kärntner vor. Doherty bringt eine Flanke von rechts in die Mitte und findet Alli, der steht allerdings mit dem Rücken zum Tor von Kuttin. Kein Problem! Der 24-jährige Nationalteamspieler Englands legt sich das Leder selbst hoch - und versenkt es per Fallrückzieher im Kasten der Wolfsberger.