Standort-Debatte geht weiter

Nichtsdestotrotz will man am besagten Standort „Wiesäcker“ weder ein Krankenhaus noch einen anderen Bau sehen. Helmut Renner, selbst Golser, meinte: „Nur weil dort zufällig ein Kreisverkehr und eine Autobahnabfahrt zusammenkommen, kann man nicht einfach ein Spital bauen.“ Rechtsanwalt Wolfgang List präzisierte, dass ein Gebäude in einem Naturschutzgebiet nichts verloren hätte. In einer Studie, die im Herbst durchgeführt worden war, fanden sich dort 19 verschiedene Vogelarten, neun davon vom Aussterben bedroht. Besonders erwähnenswert: der Neuntöter.