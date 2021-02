„Gut belüftete Betriebe könnte man aufmachen“

Eigentlich ist die Sache mit den Ansteckungen in Innenräumen eine einfache: Je höher die Viruslast, die wir einatmen, desto eher stecken wir uns an. Wenn die Luft in einem Raum ständig wechselt, ist die Konzentration der Viren im Raum niedriger und die Ansteckungsgefahr geringer. Und dafür braucht es vor allem ein ordentliches Belüftungskonzept, weiß Tappler: „35 Kubikmeter pro Person und Stunde. Bei dieser Luftmenge stellt sich ein CO2-Wert von etwa 1000 ppm (parts per million, Anmk.) ein. Das ist auch der Wert, der für ein vernünftiges Arbeiten notwendig ist“. Zu erreichen ist diese Luftqualität mit einer mechanischen Belüftung, die in Österreich aus Kostengründen aber nicht überall vorhanden ist.