Keinen Fahrschein gelöst: Kontrolleur geschlagen

Eine 50-jährige mongolische Staatsbürgerin war am Montag gegen 15.15 Uhr in der Straßenbahnlinie 6 vom Jakominiplatz in Richtung Hauptbahnhof unterwegs. Die in Graz wohnhafte Frau geriet dabei in eine Fahrscheinkontrolle, verhielt sich sofort aggressiv und schlug sogar eines der Kontrollorgane.