Gesundheitszentren in Tiefschlaf versetzt

Zumindest 30 Primärversorgungszentren in der Steiermark bis zum Jahr 2025 - so der ursprüngliche Plan. Ins Leben gerufen vor allem deshalb, um Menschen, die in der Peripherie leben, eine bestmögliche medizinische Versorgung zu gewährleisten. Mit der Eröffnung des ersten Hauses in Mariazell fing 2016 alles gut an, zehn weitere Einrichtungen folgten.