Tanzschulen und Tanzsport: Bitte warten

Sie wünscht sich, bald wieder aufsperren zu dürfen: „In unserem Betrieb gibt es eine moderne Be- und Entlüftungsanlage. Im großen Saal könnte man mit Kleingruppen und Abstand arbeiten.“ Szirmay gibt auch den psychologischen Faktor des Lockdowns zu bedenken: „Kinder brauchen Bewegung und ihre Freunde. Sie sind ja in der Schule ohnedies getestet und den ganzen Tag zusammen. Warum sind Kindertanzkurse dann verboten?“ Ähnlich sei die Situation bei den Senioren. Für die ältere Generation sei ein Besuch in der Tanzschule eine Möglichkeit, der Einsamkeit zu entfliehen und neue Leute zu treffen.