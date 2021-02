Coach Ivanisevic: Djokovic wird Federer überholen!

Djokovic: „Natürlich tut das weh“

Konstante Medienschelte ist Djokovic, der im Beliebtheitsgrad mit Federer und Nadal weltweit gesehen trotz all seiner sichtbaren Bemühungen nicht mithalten kann, gewohnt. „Natürlich tut das weh. Ich habe Emotionen und ich genieße es nicht, wenn mich jemand in den Medien attackiert. Aber ich habe in all den Jahren eine dicke Haut entwickelt“, erklärte Djokovic dazu. Nach seinem neunten Sieg in seinem „Wohnzimmer Rod Laver Arena“ gab sich der Serbe aber versöhnlich. Er ist in Melbourne ebenso eine Macht wie Nadal in Paris und Federer es viele Jahre in Wimbledon war.