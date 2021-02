Brooklyn holt gegen LA Clippers 6. Sieg in Serie

Die Brooklyn Nets arbeiten in der National Basketball Association (NBA) weiter an ihrem Ruf als Titelkandidat. Nach dem Sieg gegen Meister Los Angeles Lakers bezwang das Team von Trainer Steve Nash am Sonntag (Ortszeit) auch die Los Angeles Clippers. Beim 112:108 war James Harden mit 37 Punkten, 11 Rebounds und 7 Assists der überragende Akteur. Die Nets haben nun ihre vergangenen sechs Spiele gewonnen. Kevin Durant fehlte weiter aufgrund einer Muskelblessur.