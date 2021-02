Tests statt Drinks: Bar in Wien sperrt wieder auf

Das Traditionslokal am Salzgries wird nun jeweils von Montag bis Samstag von 12 bis 19.30 Uhr in Zusammenarbeit mit der Apotheke „Zum Guten Hirten“ zur Covid-19-Teststation. Eine Anmeldung zum Corona-Test ist nicht zwingend notwendig, wird aber empfohlen, um Wartezeiten zu verhindern. Mitzubringen sind für den Gratis-Test eine E-Card und ein Ausweis. Das Testergebnis wird binnen 30 Minuten per Mail zugestellt.