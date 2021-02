Linz-Steg erneut österreichischer Frauen-Cupsieger

Die Frauen von ASKÖ Linz-Steg haben ihren Titel im österreichischen Volleyball-Cup erfolgreich verteidigt. Die Oberösterreicherinnen gewannen am Sonntag in Bleiburg das Finale gegen das Team von UVC Graz mit 3:1 (17,-18,13,23) und holten mit dem dritten Cupsieg in Folge den insgesamt sechsten der Club-Geschichte (2008, 2009, 2011, 2019, 2020, 2021). Das Vorjahresfinale hatten die Linzerinnen mit 3:2 ebenfalls gegen Graz für sich entschieden.