200.000 Tiere liefen vor Büchse oder Auto

198.977 Wildtiere wurden im Vorjahr in Oberösterreich erlegt – oder überfahren. Landeten jedenfalls in der Jagdstatistik. Das sind 20.528 Rehe, Fasane, Hasen und Co. mehr als noch im Jahr zuvor. Vor allem bei den Feldhasen gab’s eine längere Strecke – gleich um 10.630 Stück mehr landeten in Topf oder Pfanne.