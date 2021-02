Wieder zu Null! Real Madrid gewinnt in Valladolid

Real Madrid ist dem in Führung liegenden Lokalrivalen Atletico in der spanischen Fußball-La-Liga bis auf drei Punkte nahe gerückt. Die „Königlichen“ setzten sich am Samstagabend im Auswärtsspiel der 24. Runde bei Real Valladolid mit 1:0 durch, feierten den dritten Zu-Null-Sieg in Folge und profitierten von einer überraschenden 0:2-Heimniederlage des Leaders gegen Levante. Atletico hat aber auch noch den Vorteil, ein Spiel weniger ausgetragen zu haben.