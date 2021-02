Sohn von Sportlegende auf Trauminsel angeschossen

Mit dramatischen Facebook-Beiträgen rief Christian ab sieben Uhr Abend Ortszeit um Hilfe. Er sei in seinem Haus angeschossen worden, verliere Blut, sein Hund „Mali“ sei tot. Der Niederösterreicher, Sohn der Olympia-Dritten im Hochsprung, Ilona Gusenbauer, wanderte vor Jahren aus Brunn am Gebirge ins mittelamerikanische Belize aus. Vor der Küste kaufte er eine kleine Insel, errichtete dort eine Öko-Lodge, die er via Airbnb an Urlauber vermietet. Dass es in dem armen Land immer wieder zu Raubüberfällen komme, soll ihm bewusst gewesen sein.