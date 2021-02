Drama um Drogenopfer (13): Verfahren eingestellt!

Am 12. August 2020 lag - wie berichtet - eine erst 13-jährige, unter Drogen stehende Tirolerin tot in einer Telfer Wohnung. Das Strafverfahren gegen den Besitzer der Wohnung hat die Staatsanwaltschaft nun eingestellt, eine Beteiligung am Tod könne nicht nachgewiesen werden. Die Familie und deren Anwalt geben nicht auf