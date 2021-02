Wutrede über Corona-Maßnahmen geht viral

Manche sind eben gleicher - so lässt sich die „Wutrede“ einer deutschen Unternehmerin in der ZDF-Talkshow „Maybrit Illner“ zusammenfassen, die derzeit nicht nur, aber vor allem im Internet für Diskussionen sorgt. Kern der Kritik: Während große Konzerne wie Daimler, VW oder die Kaufhaus-Kette Karstadt trotz satter Gewinne mittels Kurzarbeitergeld „subventioniert“ würden, scheiterten kleine Betriebe in der Krise bereits an der Bürokratie.