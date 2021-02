Nadine Beiler: „Will nur glücklich und frei sein“

„Null auf Leben in Öffentlichkeit vorbereitet“

Welche Erinnerungen haben Sie an die Zeit, aus der Sie 2007 als Siegerin hervorgingen? „Zum einen war es cool, mit 16 alleine in der großen Stadt zu sein - mit so vielen Musikern. Es ist ein tolles Format, nur das Friendship-Ticket hat damals bei uns die ein oder andere Freundschaft auf die Probe gestellt. Was toll für die Kandidaten wäre, ist eine Medienschulung. Wir wurden null auf das Leben in der Öffentlichkeit vorbereitet.“