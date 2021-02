Salzburger Volksschule nach Mutations-Fall zu

„Ich möchte mich aufrichtig bei allen Betroffenen entschuldigen“, hält ein Familienvater aus der Stadt Salzburg in einer Nachricht an die Eltern und Lehrer der Volksschule Liefering 1 fest. Der Unternehmensberater kehrte am 10. Februar von einer Geschäftsreise zur Eröffnung eines Kinderheims in Tansania zurück. Trotz negativer PCR- und Schnelltests vor Abflug brachte der Mann die südafrikanische Mutation mit nach Salzburg. Das wurde erst bekannt, als er sich aus seiner zehntägigen Quarantäne freitesten wollte.