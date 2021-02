Hermagor: Skifahren nur noch mit negativem Test

Genaueres Contact Tracing

Aber auch beim Contact Tracing wird nachgeschärft: Kontaktpersonen der Kategorie eins werden zweimal - einmal sofort und einmal nach fünf Tagen - getestet. Jene der Kategorie zwei werden eingeladen, sich fünf Tage nach Kontakt testen zu lassen. Auch die Schwerpunktkontrollen in Hotellerie und Gastronomie sollen intensiviert werden. In den vergangenen Wochen gab es eine „hohe zweistellige Zahl an Anzeigen“ wegen Verstößen, sowohl bei Beherbergern als auch in Lokalen!