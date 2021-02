Unsere Skicrosser sind bereit zum Großangriff

Bravo! Die heimischen Skicrosser zeigten am Mittwoch auf der Reiteralm schon in der Qualifikation, dass mit ihnen zu rechnen ist. Denn Johannes Rohrweck (OÖ) führte das Feld vor dem Steirer Robert Winkler an. „Es ist alles nach Plan gelaufen. Mit etwas Glück ist das große Finale drinnen“. Und auch Landsmann Sandro Siebenhofer meisterte als Zwölfter die erste Hürde. Insgesamt kamen acht österreichische Herren ins Finale.