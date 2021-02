Siegendorf hat es selbst in der Hand

Im letzten Jahr stoppte Corona den ASV Siegendorf im Kampf um den Meistertitel in der Burgenlandliga. Zwar hat Corona die Kühbauer-Elf schon wieder im Aufstiegskampf gestört, doch in dieser Saison reicht ja schon ein Durchgang der Meisterschaft für einen Endstand in der Tabelle. Nach Verlustpunkten liegen Goalgetter Prosenik & Co. sogar in Führung, doch diese Zähler müssen auch erst einmal eingefahren werden. ASV-Präsident Peter Krenmayr und Andreas Dober waren bei uns im fan.at Fußballtalk zu Gast.