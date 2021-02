Mopedauto gegen Tram: 15-Jähriger schwer verletzt

Beim Zusammenstoß eines Mopedautos mit einer Tram ist der junge Lenker (15) am späten Abend des Faschingsdienstags in Graz schwer verletzt worden. Auch sein Beifahrer (14) trug Blessuren davon und musste wie sein Freund ins LKH Graz gebracht werden. Passagiere und Fahrer der Straßenbahn der Linie 5 blieben unverletzt. Die Bim wurde leicht beschädigt, das Microcar war nur noch Schrott, wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Aschermittwoch mitteilte.