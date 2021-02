Neuwahlen sind auch keine Lösung

Was würden Neuwahlen besser machen?

Dennoch muss man bei aller Liebe zur innenpolitischen Dramatik pragmatisch bleiben: In der jetzigen Ausnahme-Situation wäre ein Bruch der Koalition fatal. Denn was dabei gerne vergessen wird: Mit dem bloßen Ausrufen von Neuwahlen ist es noch lange nicht getan. Was folgen würde, wäre eine lange Strecke des Wahlkampfes. Sachpolitik würde auf der Strecke bleiben, es wäre eine Zeit der Inszenierung. Und das braucht inmitten einer Pandemie nun wirklich keiner. Egal wie man zu Türkis-Grün auch steht.