Chris Lohner wehrt sich gegen „Kloaken“-Trolle

Mit einem hochemotionalen Posting hat Chris Lohner sich am Dienstag an ihre Fans gewandt. Der Hass, der ihr entgegenschlug, nachdem sie in einem Video ihre Corona-Erkrankung thematisiert hatte, sind der Star-Sprecherin zu viel geworden. „Das Ganze war so grauslich, wie ich es noch nie erlebt habe“, schilderte die 77-Jährige ihren dreiwöchigen Kampf gegen das Virus, vor dem sie eindringlich warnt. Die Kommentare, die sie daraufhin erhielt, entpuppten sich als noch grauslicher. Für Lohner ist es damit an der Zeit, mit den sozialen Medien und dieser Hass-Kultur abzuschließen.