Novak Djokovic gegen Rückkehr zu Normalbetrieb

Auch Zverev betonte, der gewohnte Turnierbetrieb sei derzeit nicht möglich. Spieler würden sich verletzen, es gebe je nach Reisepass Beschränkungen. „Die ATP sollte vielleicht so einen Veranstaltungsort wie hier haben und mehrere Wochen an einem Ort spielen“, schlug der 23-jährige Hamburger vor. Da es in Europa ohnehin keine Zuschauer geben werde, sei es egal, wo welches Turnier ausgetragen werde.