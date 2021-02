Lauf und Auktion brachten 50.000 € für guten Zweck

Mit den Erlösen wurden bereits eine Reihe von Familien und Einzelpersonen in der Steiermark unterstützt. Darüber hinaus gingen etwa 5000 Euro an die Kroatien-Erdbebenhilfe, 4000 Euro gab es für die finale Anschaffung eines Begleithundes, 2500 € für Inklusionsprojekte oder je 1000 € für ein Integrationsprojekt im Jugendfußball und das Projekt Herzenskinder. Auch für die Aktion „Die Krone hilft“ gab es 5000 Euro. Dieser Betrag geht an die Klinische Abteilung der Neonatologie (Intensivstation für Frühchen), damit wichtige Hilfsmittel besorgt werden können - im Bild oben sehen Sie Michael Kollmützer (Aurena), Oliver Pokorny (Chefredakteur der „Steirerkrone“) und Christian Schmidt (Lions Club Graz) bei der Scheckübergabe. Wir sagen danke!