Bei Ferien-Vermietung gelten heimische Gesetze

Die „Krone“ hat bereits über die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes berichtet. Nun ist diese vom Höchstgericht rechtlich einzementiert worden. Hintergrund ist ein Fall aus Zell am See: Ein Einheimischer hatte eine Unterlassungsklage gegen eine Londoner Firma eingereicht, weil diese eine Wohnung im selben Wohnhaus in der Josef-Grani-Straße an Touristen vermietete – obwohl es weder eine Widmung, noch einen entsprechenden Vertrag mit der Wohnungseigentümergemeinschaft gibt. Die englische Firma sah überhaupt die heimischen Gerichte für unzuständig – aufgrund des Londoner Firmensitzes.