Betrunkener ging auf Polizisten los

Zunächst warf der Kroate Steine an die Fassade des Hauses der Freundin, wohl in der Hoffnung, ein Fenster einschlagen zu können. Als das scheiterte, griff er zum Handy. Per Videotelefonie zeigte er der Frau ein Messer: „Damit werde ich die Reifen deines Autos aufschlitzen“, kündigte er an. Da er bereits in der Vergangenheit ihr Auto beschädigt hatte, rief das Opfer die Polizei.