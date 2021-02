Causa Wienwert: FPÖ ortet „versteckte Zuwendungen“

Es geht um monatlich 10.000 Euro, die an die Agentur von Mahrers Ehefrau geflossen sind, obwohl es keine konkreten Gegenleistungen gab, wie es im Akt heißt. Was die FPÖ nun hellhörig macht, ist ein Mail des ehemaligen Wienwert-Geschäftsführers Stefan Gruze, in dem zu lesen ist, er könne „das Honorar mit Karl auf die Hälfte“, also auf 5000 Euro, „verringern“.