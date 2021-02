Testpflicht in Skigebieten: Nicht für Tourengeher!

„Bei Benützung der Skipisten während der Betriebszeiten ist ein negativer Covid-Test mitzuführen“ - die Ankündigung über die verschärften Regelungen in Tirols Skigebieten, die bereits ab heute, Montag, in Kraft treten, sorgte am Sonntag noch für Verwirrung. Zunächst hieß es nämlich, dass die Maßnahmen auch für Pisten-Tourengeher gelten. Noch am späten Abend folgte dann die Korrektur.