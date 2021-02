Wahl in Katalonien: Mehrheit für Separatisten

Separatistische Parteien haben am Sonntag bei der Parlamentswahl in der autonomen Region Katalonien in Spanien ihre Mehrheit ausbauen können. Sie können damit wie schon bisher die Regionalregierung in Barcelona stellen und den Konfrontationskurs für die Unabhängigkeit fortsetzen. Rund 5,6 Millionen Menschen waren zur Wahl aufgerufen. Die Wahlbeteiligung sackte von 79 Prozent im Jahr 2017 auf nur mehr 53,6 Prozent ab.