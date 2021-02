Lepi-Weiher trotz des Verbots gestürmt

An einem sonnigen Sonntag zieht es viele Salzburger hinaus an die frische Luft. Was eigentlich nichts Verwerfliches ist, war am Sonntagnachmittag doppelt problematisch: Rund um den Leopoldskroner Weiher tummelten sich unzählige Salzburger. Vor allem der zugefrorene Weiher hatte es den Menschen angetan.