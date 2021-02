Ein Stadion für unseren Mühlviertler WM-Helden!

Jubel vor den Fernsehern im ganzen Land ob der Enns, als sich gestern nach dem Super-G auch in der Königsdisziplin Abfahrt abzeichnete: „Der Vinc g’winnt’s!“ „Klar hatten wir es ihm zugetraut, aber dass er in Cortina gleich Doppel-Weltmeister wird, ist einfach unglaublich“, strahlte mit Andreas Fazeni der Bürgermeister der 4600-Seelen-Gemeinde Gramastetten mit der Sonne um die Wette. Und stimmte in die Jubelgesänge der Mitglieder des Veni-Vidi-Vinc-Fanklubs mit ein, die sich – mit Abstand – nach der Goldfahrt des ersten Weltmeisters aus dem Mühlviertel am Marktplatz eingefunden hatten. Wo 2019 noch Tausende Silber und Bronze bei der WM ebenso gefeiert hatten wie im Februar 2020 satte 14.000 Vincents Super-G-Sieg in Hinterstoder !