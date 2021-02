Djokovic holt trotz Verletzung den 300. Major-Sieg

Dimitrow trifft im Viertelfinale auf Überraschungsmann Aslan Karasew (RUS). Der 27-jährige Karasew setzte sein Märchen bei seinem Grand-Slam-Debüt fort, besiegte Felix Auger-Aliassime (CAN-20) mit 3:6,1:6,6:3,6:3,6:4 und ist nun der am schlechtesten platzierte Spieler in einem Australian-Open-Viertelfinale seit Patrick McEnroe 1991 (ebenfalls 114. damals). Er ist auch der erste männliche Major-Debütant in einem Viertelfinale seit dem Deutschen Alex Radulescu 1996 in Wimbledon.