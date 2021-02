„Die Verjüngung beim ORF ist sehr gut gelungen“

„Krone“: Herr Schrom, wie sieht Ihr Tagesablauf aktuell aus?

Matthias Schrom: Vermutlich so wie in vielen Redaktionen. Wir haben aufgrund von Corona nur mehr virtuelle Sitzungen, üblicherweise um 10 Uhr die erste Besprechung, in der sämtliche Ressorts – Ausland, Inland usw. – ihre Themen präsentieren. Die jeweiligen Chefs vom Dienst suchen sich dann aus, was sie für die Sendungen wollen.