Kärnten ist neue Spitze

In den Spitälern ist die Zahl der Corona-Patienten deutlich zurückgegangen. Am Samstag lagen 79 Infizierte im Krankenhaus, davon 12 auf der Intensivstation. „Man darf aber nicht vergessen, dass wir noch die Auswirkungen des harten Lockdowns spüren“, mahnt SALK-Primar Richard Greil. Die Folgen der Lockerungen werden erst in den Spitälern ankommen. „Skepsis ist sicher gerechtfertigt. Man muss das Infektionsgeschehen mit großer Aufmerksamkeit verfolgen und gut vorbereitet sein“, sagt der Infektiologe. MS/ MM