Jahres-Kälterekord: Minus 29,4 Grad am Dachstein

In tiefen Lagen wurden die bisherigen Tiefstwerte dieses Winters hingegen vorerst nicht unterboten: Bei den bewohnten Orten waren dies minus 24,2 Grad in St. Jakob im Defereggental am 11. Jänner und unter 1000 Metern Seehöhe minus 23,5 in Lienz, ebenfalls am 11. Jänner.