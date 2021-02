Ashley Judd: Ihr Bein wurde um ein Haar amputiert!

Die Schauspielerin meldete sich per Instagram Live aus dem Krankenhaus in Südafrika. Sie berichtete dem befreundeten Journalisten Nicholas Kristof, was passiert war. Auf nächtlicher Suche nach den vom Aussterben bedrohten Bonobos fiel sie über einen Baumstamm: „Ich habe sofort gewusst, dass mein Bein gebrochen ist und habe laut um Hilfe gebrüllt.“ Es stellte sich später heraus, dass Judds Bein gleich an vier Stellen gebrochen war und sie einen Nervenschaden erlitten hatte.