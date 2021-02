Tiroler Pensionist (88) drohte „Piefke“ Prügel an

Deutsches Trio brachte Pensionisten in Rage

Ähnliche Szenen dürften sich im August des Vorjahres in Innsbruck abgespielt haben. Der Tiroler war gerade dabei, eine Tafel in seiner Wohnung aufzuhängen, als er plötzlich einen Rumpler hörte. „I bin daschrocken“, erklärte der 88-Jährige vor Richter Andreas Mair. Drei deutsche Studenten, die gerade beim Umsiedeln waren, waren mit Pkw samt Hänger auf „seinen“ Grund gefahren. Mit der Wasserwaage in der Hand stürmte der aufgebrachte Mann auf den Balkon, beschimpfte vor allem die junge Frau mit wüsten Kraftausdrücken und drohte dem Trio, dass er hinunterspringen und sie schlagen werde. „Man muss, um zu unserer Wohnung zu kommen, durch dieses Tor fahren“, sagten die Deutschen.