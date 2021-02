Russland droht mit Abbruch der Beziehungen zur EU

Russland wies EU-Diplomaten aus

In dem Konflikt zwischen Russland und der EU über den Umgang mit Nawalny war der Ton in den vergangenen Tagen deutlich schärfer geworden. Russland wies vor einer Woche EU-Diplomaten aus, als sich EU-Chefdiplomat Josep Borrell gerade zu Vermittlungsbemühungen in Moskau aufhielt. Als Reaktion darauf musste ein Mitarbeiter der russischen Botschaft in Deutschland das Land verlassen.