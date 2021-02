Deutschland weist russischen Diplomaten aus

Laut der russischen Regierung sollen die Botschafter an nicht genehmigten Demos teilgenommen haben, was gegen das Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen verstoßen habe. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin erklärte dazu am Montag, dass die Entscheidung, die EU-Diplomaten aus Russland auszuweisen, in keiner Weise gerechtfertigt gewesen sei. Der betroffene deutsche Diplomat war demnach lediglich seiner Aufgabe nachgekommen, „sich mit rechtmäßigen Mitteln über die Entwicklung vor Ort zu informieren.“