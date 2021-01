Impfung: Jetzt Kampfansage gegen Fehlinformationen

Die Corona-Impfung werde „ein wesentliches Element zur Überwindung der Pandemie“ darstellen, betonte Uni-Rektor Müller. Man wolle den Österreichern „größtmögliche Sicherheit“ bei der Impfung geben. Ein Viertel der Österreicher wolle sich impfen lassen, ein weiteres Viertel stehe der Impfung ablehnend oder skeptisch gegenüber, und rund die Hälfte sei unentschieden. Hier wolle man mit sachlichen und objektiven Informationen helfen, so der Experte. Auch SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner trat am Montag erneut entschieden für die Impfung auf. Diese sei unsere „einzige Chance“ sei, „den Spieß umzudrehen und das Virus in den Griff zu bekommen“, so Rendi-Wagner.