Britische Mutation im Ländle auf dem Vormarsch

Auf dem Weg dorthin sind aber noch viele Fragen offen. Etwa, wie der Impfstoff von AstraZeneca wirkt. Während die WHO diese Vakzine auch für ältere Menschen empfohlen hat, wurden in Südafrika Impfungen eingestellt. „Man darf Südafrika nicht unterschätzen. Sie haben eine hoch entwickelte Molekularbiologie. Ich gehe davon aus, dass sie ihre Gründe hatten, so zu entscheiden.“ In Vorarlberg wird der Impfstoff bis auf Weiteres verwendet werden. Es gibt keine Änderung im Impfplan.