Kühe im Stall und Van Gogh: So tickt Kriechmayr

Der am 1. Oktober 1991 in Linz geborene Kriechmayr gilt als bodenständig und direkt, trägt gerne das Herz auf der Zunge. Benannt ist er nach dem berühmten Maler Vincent van Gogh. Das liegt an der aus Belgien stammenden Mutter Gertrudis, einer Kunstgeschichte-Lehrerin. Kriechmayrs Bruder heißt Rafael, die Schwester Jacoba hat sich einen Namen als Freeriderin gemacht. Vater Heinrich war Skilehrer in Obertauern.