Shiffrin nach Bronze: „Wie eine Pistenarbeiterin“

Was war das für eine verrückte Fahrt von Mikaela Shiffrin, am Donnerstag beim WM-Super-G von Cortina. Trotz eines unfassbaren Fehlers, der zu einem richtigen Steher geführt hatte, reichte es für die Titelverteidigerin von Are am Ende doch noch zur Bronze-Medaille. Und das nach einem Jahr ohne Start im Super-G. Die Analyse des US-Superstars: „Ich habe gedacht, ich bin eine Pistenarbeiterin.“