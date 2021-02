Noch immer vierstellig: 1577 Neuinfektionen

Die meisten Neuinfektionen wurden aus Niederösterreich gemeldet: 423 neue Fälle. 392 waren es in Wien, 235 in der Steiermark, 163 in Oberösterreich und 102 in Kärnten. Die übrigen Bundesländer wiesen zweistellige Werte auf: Salzburg verzeichnete 94 neue Fälle, Tirol 92, das Burgenland 46 und Vorarlberg 30.