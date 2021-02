Mit einem Standboxsack bleiben Sie zu Hause fit

Jeder kann mit dem Boxen beginnen! Am Anfang ist es wichtig, dass Sie sich nicht zu viel zumuten. Legen Sie sich Boxhandschuhe zu. Beginnen Sie mit einfachen Übungen und steigern Sie sich langsam. Videos aus dem Netz geben hier meist gute Anleitungen. Am besten probieren Sie es einmal aus, indem Sie sich einen Standboxsack zulegen. Dieser passt in fast jede Wohnung, wichtig ist nur, dass Sie einen geeigneten Radius finden, in welchem Sie trainieren können. Eine Garage, ein trockener Keller oder auch der Garten (wenn das Wetter besser wird) eignen sich dafür perfekt.