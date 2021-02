Tamara Tippler: „Ich war leider nur Passagier“

„Aber unten hat es mich immer wieder gezwickt. Meine Ski sind gegangen wie die Feuerwehr - aber das hilft nichts, man muss es dafahren auch. Da war ich leider nur Passagier. Von den Teilzeiten kann ich mir nichts kaufen - trotzdem nehme ich da was mit. Es ist ja nicht das letzte Rennen meiner Karriere.“ Die nächste Chance gibt es am Samstag in der Abfahrt.