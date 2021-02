Das Wochenende bringt klirrende Kälte

In die Messgeschichte der Meteorologen ging der Februar 1956 als absoluter Rekordwinter ein. In Zell am See mussten die Pinzgauer bis zu minus 33 Grad aushalten! Einigen Pongauern dürfte auch der Jänner 1987 gut in Erinnerung geblieben sein: Minus 30 Grad zeigte das Thermometer damals in Radstadt an.