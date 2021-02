Frischzellenkur für TVB-Büro in Ehrwald

In die Jahre gekommen ist das zentrale Regionsbüro des Außerferner Tourismusverbandes Tiroler Zugspitz Arena in Ehrwald. Nun werden ab Ende Februar die längst geplanten Sanierungsarbeiten am Dach, am Kanal sowie an der gesamten Installation in Angriff genommen. Die Fassade bekommt ein neues Gesicht, die Zugänge werden barrierefrei gestaltet. „Der Umbau verbessert sehr das Arbeitsumfeld für unsere Mitarbeiter wie auch für unsere Partner, die Zugspitz Arena Bayern-Tirol und die ARGE Radweg, deren Räumlichkeiten ebenfalls im Büro integriert sind“, sagt TVB-Obmann Theo Zoller.